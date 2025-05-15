Бывший активист НДИ Йоси Камиса признан виновным в клевете на Авигдора Либермана

Мировой суд признал бывшего активиста партии НДИ Йоси Камису виновным в клевете против лидера партии Авигдора Либермана. Речь идет о вердикте по иску, поданному Либерманом около трех лет назад после того, как Камиса, называющий себя бывшим помощником Либермана, заявил, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 тысяч долларов за убийство генерал-майора полиции.

Суд постановил, что представленная Либерманом версия об этой истории является достоверной.

Напомним, в июле 2022 года журналистка телеканала "Решет" Аяла Хасон опубликовал сообщение о том, что в распоряжении полиции находится информация, согласно которой несколько лет назад высокопоставленный политик говорил своему приближенному о готовности заплатить 100 тысяч долларов за убийство одного из высших офицеров полиции.

Как сообщала журналистка Хасон, материалы находятся в распоряжении сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433). По сообщению "Решет", речь идет не о слухах, а о конкретной информации, содержащей имена и даты событий. По словам Аялы Хасон, проверка информации ведется особо тщательно, так как она поступила в период предвыборной кампании.

После того, как Камиса выступил с обвинениями в адрес Либермана, тот опубликовал заявление, в котором пишет, что Йоси Камиса никогда не был его советником, не занимал официальные посты в НДИ. Однако он был партийным активистом в первые дни после создания НДИ. Либерман также утверждает, что разговаривал с ним последний раз 18-20 лет назад.