Строительный рабочий получил серьезную травму на стройке в Иерусалиме

Рабочий получил крайне серьезную травму шеи во время работ на строительной площадке в Иерусалиме. Пострадавший, мужчина в возрасте около 50 лет, в тяжелом состоянии был эвакуирован в больницу "Адаса Эйн-Керем".

По словам медиков, мужчина получил ранение в шею диском от пилы, у него возникло урожающее жизни кровотечение. Оказав рабочему неотложную помощь на месте происшествия, фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.