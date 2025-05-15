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Израиль

Строительный рабочий получил серьезную травму на стройке в Иерусалиме

Полиция
Мада
Иерусалим
Несчастные случаи
время публикации: 15 мая 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 17:33
Строительный рабочий получил серьезную травму на стройке в Иерусалиме
Yonatan Sindel/Flash90

Рабочий получил крайне серьезную травму шеи во время работ на строительной площадке в Иерусалиме. Пострадавший, мужчина в возрасте около 50 лет, в тяжелом состоянии был эвакуирован в больницу "Адаса Эйн-Керем".

По словам медиков, мужчина получил ранение в шею диском от пилы, у него возникло урожающее жизни кровотечение. Оказав рабочему неотложную помощь на месте происшествия, фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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