Сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Йемена

В 21:10-21:12 15 мая, через несколько минут после предуведомления, в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Тревога была слышна от Иерусалима до Тель-Авива, от Бейт-Шемеша до Герцлии, в десятках городов и поселков, а также в аэропорту "Бен-Гурион".

В 21:18 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты.

На короткое время была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненых нет, но есть несколько травмированных по пути в убежища и нуждавшихся в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.