Хуситы заявили, что за сутки выпустили три ракеты по "Бен-Гуриону"

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) об "успешных" атаках на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что за последние сутки выпустили по "Бен-Гуриону" три ракеты: один обстрел был вечером 13 мая, второй – утром 14 мая. Сообщается, что были использованы баллистические ракеты "Зульфикар" и "гиперзвуковая" баллистическая ракета.

ЦАХАЛ сообщал об успешном перехвате ракет. Сведений о каком-либо ущербе в результате обстрелов из Йемена не поступало.