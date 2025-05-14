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Ближний Восток

Хуситы заявили, что за сутки выпустили три ракеты по "Бен-Гуриону"

Йемен
Хуситы
время публикации: 14 мая 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 10:40
Хуситы заявили, что за сутки выпустили три ракеты по "Бен-Гуриону"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) об "успешных" атаках на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что за последние сутки выпустили по "Бен-Гуриону" три ракеты: один обстрел был вечером 13 мая, второй – утром 14 мая. Сообщается, что были использованы баллистические ракеты "Зульфикар" и "гиперзвуковая" баллистическая ракета.

ЦАХАЛ сообщал об успешном перехвате ракет. Сведений о каком-либо ущербе в результате обстрелов из Йемена не поступало.

Ближний Восток
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