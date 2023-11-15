"Кан-11" и "Кешет-12" раскрыли подробности первой намечающейся сделки с ХАМАСом

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масуда в вечернем выпуске новостей раскрыл некоторые подробности намечающегося соглашения об освобождении заложников, которое обсуждается с ХАМАСом. Журналист ссылался на источник в Иерусалиме, знакомый с содержанием переговоров.

По словам Сулеймана Масуда, на переговорах обсуждается освобождение всех детей и их матерей. Израиль также пытается добиться того, чтобы уже на этом этапе были освобождены пожилые женщины. Журналист отмечает: по данным агентства Reuters, которое сообщило о намечающейся сделке несколькими часами ранее, речь идет об освобождении 50 заложников, но в Иерусалиме полагают, что освобожденных будет больше.

adv_12 incontent_1

В обмен на израильских заложников ХАМАС требует освободить из израильских тюрем женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание за преступления против безопасности Израиля. По данным телеканала, в израильских тюрьмах содержатся 194 человека, подпадающих под это определение. Из них – 156 подростков-мальчиков, 12 из них не достигли 16 лет.

adv_13 m_ar_1

Одним из требований ХАМАСа является также прекращение огня сроком на пять дней (отметим, что, по данным Reuters, обсуждается "пауза" сроком на три дня).

Сулейман Масуда сообщил, что, по словам источника в Иерусалиме, обсуждение сделки находится на "продвинутом этапе".

adv_14 incontent_2

Телеканал "Кешет", рассказывая о намечающейся сделке, сообщил, что речь идет об освобождении 50 человек – детей и их матерей, о прекращении огня сроком на пять дней. Кроме того, ХАМАС настаивает на возобновлении поставок дизельного топлива в сектор Газы и увеличении объемов гуманитарной помощи.

adv_15 m_ar_2

В Израиле отмечают, что боевые действия будут продолжаться во время переговоров и возобновятся после сделки.