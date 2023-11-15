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    В Израиле

    "Кан-11" и "Кешет-12" раскрыли подробности первой намечающейся сделки с ХАМАСом

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масуда в вечернем выпуске новостей раскрыл некоторые подробности намечающегося соглашения об освобождении заложников, которое обсуждается с ХАМАСом. Журналист ссылался на источник в Иерусалиме, знакомый с содержанием переговоров.

    По словам Сулеймана Масуда, на переговорах обсуждается освобождение всех детей и их матерей. Израиль также пытается добиться того, чтобы уже на этом этапе были освобождены пожилые женщины. Журналист отмечает: по данным агентства Reuters, которое сообщило о намечающейся сделке несколькими часами ранее, речь идет об освобождении 50 заложников, но в Иерусалиме полагают, что освобожденных будет больше.

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    В обмен на израильских заложников ХАМАС требует освободить из израильских тюрем женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание за преступления против безопасности Израиля. По данным телеканала, в израильских тюрьмах содержатся 194 человека, подпадающих под это определение. Из них – 156 подростков-мальчиков, 12 из них не достигли 16 лет.

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    Одним из требований ХАМАСа является также прекращение огня сроком на пять дней (отметим, что, по данным Reuters, обсуждается "пауза" сроком на три дня).

    Сулейман Масуда сообщил, что, по словам источника в Иерусалиме, обсуждение сделки находится на "продвинутом этапе".

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    Телеканал "Кешет", рассказывая о намечающейся сделке, сообщил, что речь идет об освобождении 50 человек – детей и их матерей, о прекращении огня сроком на пять дней. Кроме того, ХАМАС настаивает на возобновлении поставок дизельного топлива в сектор Газы и увеличении объемов гуманитарной помощи.

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    В Израиле отмечают, что боевые действия будут продолжаться во время переговоров и возобновятся после сделки.

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