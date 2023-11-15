Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Капитан резерва Омри Йосеф Давид, 27 лет, из Кармиэля, заместитель командира роты в 9217 батальоне 12-й бригады (бригада "Негев").

Капитан Едидия Ашер Лев, 26 лет, из Тель-Менаше, заместитель командира роты батальона "Шакед" бригады "Гивати".

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Также в боях на севере сектора Газы были тяжело ранены офицер 82-го батальона 7-й бригады, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати", боец 932-го батальона бригады "Нахаль" и офицер военно-инженерного училища.

C 31 октября по 15 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 44 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)