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Израиль

В Газе ликвидирован один из командиров "Исламского джихада". Видео

время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:27
В Газе ликвидирован один из командиров "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в городе Газа был ликвидирован один из командиров "Исламского джихада" Аль-Каман Абд ас-Салам Халиль Анбар, ответственный за многие обстрелы израильской территории, а также занимавшийся производством боеприпасов. Помимо него были ликвидированы еще несколько ракетчиков "Исламского джихада".

В Джабалии и Байт-Лахии силы 162-й дивизии в последние сутки уничтожили несколько групп террористов, обнаружили и уничтожили большое количество оружия.

В Рафиахе силы 143-й дивизии "Газа" при поддержке авиации ликвидировали нескольких террористов.

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