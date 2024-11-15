В Газе ликвидирован один из командиров "Исламского джихада". Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в городе Газа был ликвидирован один из командиров "Исламского джихада" Аль-Каман Абд ас-Салам Халиль Анбар, ответственный за многие обстрелы израильской территории, а также занимавшийся производством боеприпасов. Помимо него были ликвидированы еще несколько ракетчиков "Исламского джихада".

В Джабалии и Байт-Лахии силы 162-й дивизии в последние сутки уничтожили несколько групп террористов, обнаружили и уничтожили большое количество оружия.

В Рафиахе силы 143-й дивизии "Газа" при поддержке авиации ликвидировали нескольких террористов.