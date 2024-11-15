Заявление Смотрича, дела Нетаниягу, команда Трампа. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Избранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, однако его влияние на происходящее на Ближнем Востоке уже сказывается. Причем речь не только о ходе войны или о переговорах по урегулированию в Ливане.

Заявление министра финансов Бецалеля Смотрича, сделанное им на заседании фракции о том, что 2025 год должен стать годом распространения израильского суверенитета на поселения Иудеи и Самарии, вернуло эту тему на повестку израильской внутриполитической системы.

Одновременно развиваются события и вокруг скандалов, прямо или косвенно затрагивающих канцелярию премьер-министра. Решение окружного суда отклонить просьбу Биньямина Нетаниягу об отсрочке начала слушаний свидетельских показаний премьер-министра также может иметь политические последствия.

Заявление Смотрича: борьба за суверенитет или за заголовки?

Понедельник считается самым интенсивным днем в израильском парламенте. Помимо комиссий и пленарного заседания, в этот день всегда проходят заседания фракций, которые чаще всего открываются заявлениями глав партий для СМИ.

На этой неделе коалиция ушла в подполье. Большинство ее фракций воздержались от того, чтобы проводить заседания и приглашать туда журналистов (так же поступила и фракция НДИ, находящаяся в оппозиции). Исключение составила партия "Ционут Датит". Бецалель Смотрич не стал закрывать двери перед журналистами и не обманул ожиданий, сделав заявление, которое стало объектом обсуждения не только в Израиле. "2025 год должен стать годом распространения суверенитета на все поселения Иудеи и Самарии", – заявил он, добавив, что соответствующая подготовительная работа начнется в ближайшее время.

Заявления политиков всегда необходимо оценивать, отвечая на три вопроса: что было сказано, почему было сказано, и почему было сказано именно сейчас.

Смотрича нельзя обвинить в том, что вопрос будущего Иудеи и Самарии является для него разменной монетой в политической игре. Он идеолог, который много сделал для расширения еврейского присутствия в Иудее и Самарии (это не критика и не комплимент, а факт). В отличие от многих лидеров и активистов Совета поселений, протестовавших против намерения (вернее деклараций о намерении) Нетаниягу распространить суверенитет на Иорданскую долину, Смотрич поддерживал эту инициативу. Поселенцы опасались, что суверенитет в Иорданской долине станет "отступными" перед реализацией "сделки века", частью которой станет создание палестинского государства. Смотрич утверждал, что сам факт распространения суверенитета на Иорданскую долину нейтрализует угрозу создания палестинского государства. В итоге эта дискуссия осталась теоретической. Трамп и Нетаниягу испекли пирог под названием "Соглашения Авраама", и вопрос суверенитета сошел с повестки дня.

На сей раз инициатива исходит от Смотрича. Он отказался ответить на вопрос о том, беседовал ли на поднятую тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Его коллега по фракции Симха Ротман, выступая на следующий день в эфире "Кан РЭКА", также дал туманный ответ: "Мы не координируем заседания фракции с канцелярией премьер-министра", – заявил он. Фактом остается лишь то, что Нетаниягу не опроверг и не отверг слов Смотрича. Является ли молчание знаком согласия или Нетаниягу решил не вступать в конфронтацию с лидером одной из коалиционных партий? Пока неясно. Корпорация "Кан" опубликовала сообщение о том, что в беседах с приближенными Нетаниягу говорит о том, что необходимо вернуть тему распространения суверенитета на повестку дня.

Учитывая, что Нетаниягу, а еще более Трамп заинтересованы в расширении "Соглашений Авраама", проще говоря в нормализации с Саудовской Аравией, такая инициатива выглядит по меньшей мере странной. В то же время не исключено, что речь идет о тактическом шаге, цель которого подтолкнуть Вашингтон и Эр-Риад к большей активности и гибкости на переговорах.

Политические интересы Смотрича очевидны. 2025 год будет годом больших экономических потрясений для граждан страны. Министр финансов очень хочет, чтобы этот год стал не только годом кнута, но и годом пряника, во всяком случае, для его избирателей, которые, судя по результатам последних опросов, все сильнее недовольны партией "Ционут Датит".

Оппозиция: политический обгон справа

Яир Лапид, Авигдор Либерман и Бени Ганц соревновались на этой неделе в остроте критики по поводу намерения правительства прийти к урегулированию с "Хизбаллой" в Ливане. Яир Голан, хоть и назвал усилия по достижению урегулирования верными, но подчеркнул, что "Хизбалла" гораздо опаснее ХАМАСа, от урегулирования с которым правительство уклоняется.

Нет ничего проще, чем быть в оппозиции. Оппозиционер Нетаниягу уже в 2009 году "уничтожил" власть ХАМАСа в Газе, а оппозиционер Лапид уже 2013 году "добился" равенства в распределении бремени, а в 2020 году "создал" правительство с 18 министрами.

Сейчас критика оппозиции ориентируется на то, что делает правительство по принципу – "взгляни на то, что делает правительство и предложи наоборот", тем более, что никто не знает, как стали бы действовать оппозиционеры, будь они обличены властью. По мнению многих, спорное соглашение, которое подписал Яир Лапид с Ливаном (читай с "Хизбаллой") в последние недели своей короткой каденции на посту премьер-министра, стали результатом интенсивного давления со стороны американской администрации. Как бы повела себя оппозиция, если бы тяжесть принятия решений и ответственности за них сейчас лежала бы на ее плечах, неизвестно.

Стоит обращать внимание только на требования и предложения оппозиции. Например, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на этой неделе в интервью "Кан РЭКА", что если бы это зависело от него, то уже сегодня Израиль взял бы под свой контроль "сирийский Хермон". "Это на 600 метров выше нашего Хермона, это 14 км вглубь сирийской территории, и нам на это потребуется не более нескольких часов", – сказал Либерман. Очень может быть, что через не очень большое время партия НДИ станет одной из центральных сил в будущем правительстве – и тогда идеи Либермана могут стать не просто словами.

7000 повесток: блеф, который всех устраивает

На следующей неделе ЦАХАЛ отправит 7000 повесток ультраортодоксам-призывникам. На сей раз, речь идет о повестках, которые направляются в том числе учащимся йешив. Еще до того, как повестки отправились в путь, можно предсказать, что они в прямом смысле слова останутся на бумаге. Как и в прошлый раз, когда были отправлены 3000 повесток, лишь несколько десятков харедим явились в военкоматы, так будет и на сей раз. В последние недели повторные повестки были разосланы тем, кто не явился по повесткам в первый раз, однако никто всерьез не ожидает прорыва в этом вопросе.

Однако, судя по всему, никто и не ждет, что какой-то прорыв в обозримом будущем наметится. Юридический советник правительства, которая требовала отправки повесток, может считать свой долг выполненным. Отставной министр обороны Йоав Галант смотрит на происходящее и, вероятно, говорит себе, что сделал все возможное для решения проблемы непризыва ультраортодоксов. Новый министр обороны Исраэль Кац выиграл время, не вступая в конфликт ни с Гали Баарав-Миарой, ни с ультраортодксами. Последние, кстати, хоть и не очень довольны увеличением числа повесток, а также тем, что их направляют учащимся йешив, не собираются из-за этого выходить на улицы или разваливать коалицию. В ЦАХАЛе хоть и выполнили распоряжение юридического советника, но не собираются отправлять батальоны военной полиции в Бней-Брак. Меньше всего сейчас в ЦАХАЛе хотят направлять силы на почти наверняка изначально проигранную войну с ультраортодоксами.

Сейчас все ждут закона о призыве. В настоящий момент камнем преткновения стал вопрос о персональных санкциях в отношении уклонистов. Разумеется, в ШАС и "Яадут а-Тора" возражают против того, чтобы закон такие санкции включал. Нынешняя ситуация устраивает всех, кроме разве что солдат-резервистов, некоторые из которых находятся на сборах уже более 300 дней.

И еще о резервистах. ЦАХАЛ принял решение временно прекратить призывать на сборы одного из глав организации "Ахим ла-нешек" Рона Шерфа. Это решение связано с высказываниями Шерфа во времена борьбы вокруг юридической реформы. Тогда Шерф заявил, что не продолжит добровольцем являться на сборы до тех пор, пока продвижение законов по реформе продолжается. Решение о прекращении резервистской службы Шерфа была принято только сейчас, и она заморожена до июля 2025 года. Стоит отметить, что активисты "Ахим ла-нешек", открыто выступавшие в поддержку акций по отказу от добровольного участия в резервистских сборах, сегодня находятся в первых рядах борцов за призыв ультраортодоксов.

Скандалы и суд над Нетаниягу

Окружной суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало его свидетельских показаний. 2 декабря в Израиле начнется многодневный спектакль под названием "В разгар войны глава правительства выступает в суде". Решение суда более чем спорное, и так считают далеко не только сторонники премьера. Вряд ли пошатнулись бы основы справедливости и правосудия, если бы главе правительства предоставили возможность заниматься ведением войны, не отвлекаясь три раза в неделю на пребывание в здании окружного суда. Такого мнения придерживается, например, доктор Матан Гутман, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet, которого трудно заподозрить в слепых симпатиях к Биньямину Нетаниягу.

Однако суд решение принял, и многие считают, что самой своей просьбой об отсрочке Нетаниягу "выстрелил себе в ногу". На протяжении долго времени он утверждал, что глава правительства, обвиняемый в уголовных преступлениях, вполне может сочетать эту роль с деятельностью на посту премьер-министра. Именно поэтому, объясняли адвокаты Нетаниягу, нет оснований говорить об объявлении его неспособным выполнять обязанности. Просьба отсрочить возобновление судебного процесса, мотивированная "крайней занятостью", противоречит предыдущей концепции, и может вернуть на повестку дня вопрос об объявлении Нетаниягу неспособным исполнять обязанности. Не исключено, что Нетаниягу по своей инициативе попросит складывать с себя полномочия всякий раз, когда будет находиться в суде, подобно тому, как это происходит во время медицинских процедур. Этот маневр бесспорно повлечет за собой иск в БАГАЦ с требованием признать Нетаниягу неспособным вовсе выполнять свои обязанности. Угроза "нивцарута" стала реальной, причем навлек ее на себя сам Нетаниягу.

Одновременно скандалы приближаются вплотную к премьер-министру. Если скандал вокруг утечки секретных документов хотя бы формально оставался за пределами канцелярии, то подозрения в адрес Цахи Бравермана, едва ли не самого близкого к Нетаниягу чиновника, почти не оставляет возможности для премьера быть "вне игры". После допроса Бравермана скорее всего будет снят или заметно ограничен судебный запрет на публикацию деталей этого дела, и тогда станет ясно, "цепляет" ли оно премьер-министра. Стоит напомнить, что "дело 3000" ("дело о субмаринах") фигурантами которого стали самые близкие к Нетаниягу люди, оставило его вне подозрений. Не очевидно, что на сей раз все будет точно так же.

Трамп и израильская политика: уравнение со многими неизвестными

Дональд Трамп продолжает формировать свою команду, и в том, что касается Израиля, складывается впечатление, что повторяется история 2016 года. Тогда должность посла в Израиле занял пламенный сионист Дэвид Фридман, на сей раз, судя по всему, этот пост займет не менее пламенный сионист (хоть и не еврей) Майк Хакаби. Это только один пример, и тут необходимо поставить большой предупредительный знак. Внешнюю политику США определяет президент в союзе с советником по национальной безопасности и отчасти с государственным секретарем. В случае Трампа роль президента особенно доминантна. Чего ждать от его нынешней каденции, не знает никто.