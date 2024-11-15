Задержан подозреваемый в нанесении символики террористов в Старом городе Иерусалима

Полиция задержала 40-летнего жителя одного из арабских районов Старого города Иерусалима, который подозревается в актах вандализма. Он наносил в разных местах символику террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).

В частности, по версии следствия, подозреваемый совершил акт вандализма, нанеся символику НФОП на мемориальную табличку памяти Игаля Шахафа, застреленного террористом в Старом городе Иерусалима в 1987 году. Кроме того, он наносил символику НФОП в других местах – в том числе рядом с магазинами.

В сообщении полиции подчеркивается, что подозреваемый был задержан с поличным, при обыске у него был обнаружен аэрозольный баллончик с красной краской.

Правоохранительные органы обратятся в суд с просьбой продлить срок содержания задержанного под стражей.