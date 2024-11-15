ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" в Дахии

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на данных, полученных военной разведкой, осуществили с утра пятницы, 15 ноября, две волны атак на объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Дахии, пригорода Бейрута.

Среди атакованных целей: склады боеприпасов, оперативный штаб и несколько террористических инфраструктур.

Накануне, в четверг вечером, ВВС ЦАХАЛа атаковали маршруты, используемые"Хизбаллой" для переброски оружия на г8раниции Сирии и Ливана.