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Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" в Дахии

время публикации: 15 ноября 2024 г., 15:53 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 16:02
ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на данных, полученных военной разведкой, осуществили с утра пятницы, 15 ноября, две волны атак на объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Дахии, пригорода Бейрута.

Среди атакованных целей: склады боеприпасов, оперативный штаб и несколько террористических инфраструктур.

Накануне, в четверг вечером, ВВС ЦАХАЛа атаковали маршруты, используемые"Хизбаллой" для переброски оружия на г8раниции Сирии и Ливана.

Израиль
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