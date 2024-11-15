ВВС ЦАХАЛа осуществили третью волну атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии

За последние несколько часов истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на данных военной разведки, осуществили третью волну атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии.

Среди целей, подвергшихся атакам, были несколько штабов террористов "Хизбаллы".

За минувшие сутки истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили склад ракет и 15 пусковых установок на юге Ливана, часть из которых была готова к обстрелам израильской территории. Среди пусковых установок, которые были уничтожены, была та, из которой в среду был обстрелян центр Израиля.