В Лоде мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение
время публикации: 15 ноября 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 20:08
Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате насильственного инцидента в Лоде тяжело ранен молодой мужчина. К моменту прибытия парамедиков он был без сознания и без пульса.
Бригада начала реанимацию пострадавшего, в ходе которой он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как критическое.
Полиция сообщает, что речь идет о перестрелке в арабском районе города.