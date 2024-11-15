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Израиль

В Лоде мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение

время публикации: 15 ноября 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 20:08
В Лоде мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение
Noam Revkin Fenton/Flash90

Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате насильственного инцидента в Лоде тяжело ранен молодой мужчина. К моменту прибытия парамедиков он был без сознания и без пульса.

Бригада начала реанимацию пострадавшего, в ходе которой он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как критическое.

Полиция сообщает, что речь идет о перестрелке в арабском районе города.

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