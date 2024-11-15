В Галилее столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибла женщина

В Галилее, на трассе 807, столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибла женщина в возрасте примерно 30 лет.

Травмы различной тяжести получили четыре человека, в том числе – двухлетний ребенок, он в критическом состоянии.

Среди остальных пострадавших – мужчина в тяжелом состоянии и еще два человека в состоянии средней тяжести.