Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 ноября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 15-24, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 18-27, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-23, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-25, на Голанских высотах – 13-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура понизится.