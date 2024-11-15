Тревога в Хайфе, Крайот, Акко: ракетный обстрел, трое раненых
время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:53
В 9:01-9:03 15 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Крайот, Акко. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.
ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана были выпущены около пяти ракет. Некоторые были перехвачены, но были и падения на израильской территории.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате обстрела были легко ранены трое мужчин примерно 40 лет. Все пострадавшие – иностранные рабочие.
Полиция Израиля уточняет: пострадали граждане Китая.
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