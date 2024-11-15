ЦАХАЛ сообщил о перехвате третьего за день беспилотника, запущенного из Ливана
время публикации: 15 ноября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 18:52
После сигналов тревоги, которые прозвучали в Верхней Галилее в 17:12, израильские ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, которая пересекла ливано-израильскую границу.
Ранее были перехвачены два подозрительных воздушных объекты, запущенные с территории Ливана в сторону Израиля.
Цели были перехвачены до того, как пересекли границу страны.