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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате третьего за день беспилотника, запущенного из Ливана

время публикации: 15 ноября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 18:52

После сигналов тревоги, которые прозвучали в Верхней Галилее в 17:12, израильские ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, которая пересекла ливано-израильскую границу.

Ранее были перехвачены два подозрительных воздушных объекты, запущенные с территории Ливана в сторону Израиля.

Цели были перехвачены до того, как пересекли границу страны.

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