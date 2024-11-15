Внимание, розыск: пропала 57-летняя Яэль Авраам из Герцлии
время публикации: 15 ноября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 10:26
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летней Яэль Ашур Авраам из Герцлии. 13 ноября она вышла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей не указаны. Опубликована фотография.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9704444.