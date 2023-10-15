Девятый день войны в Израиле. Хронология событий
Воскресенье, 15 октября 2023 года, девятый день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен свыше 120 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.
В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.
Террористы устроили резню в поселках Беэри и Кфар-Аза, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.
Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".
Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР. Около 3400 человек были ранены или травмированы.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых семи дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 6500). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 4000) в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о примерно 2215 убитых с начала войны и более 8700 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По сведениям ООН, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Источники в Газе сообщают, что около полуночи ЦАХАЛ атаковал цели в Эль-Бурейдже (центр сектора) и в Рафахе (юг сектора).
Пресс-служба ЦАХАЛа передает: в течение дня были атакованы многие военные объекты террористической организации ХАМАС. При этом особое внимание уделялось Джабалии, Зейтуну, Аль-Фуркану и Бейт-Хануну (север сектора). Среди атакованных целей: военные штабы, здания, в которых прятались боевики, минометные расчеты, туннель, группа боевиков около туннеля, группы боевиков на открытой местности.
Были нанесены удары по целям в районе международного аэропорта Алеппо, на севере Сирии. Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что, по всей видимости, речь идет об очередном израильском авиаударе. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента передает, что взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару двумя ракетами.