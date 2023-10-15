Из Ливана обстрелян израильский поселок Штула: есть убитый и раненые. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Около 9:45 поселок Штула на севере Израиля был обстрелян с ливанской территории.

По данным МАДА, один человек убит, трое получили ранения, двое средней тяжести, еще один ранен легко.

ЦАХАЛ наносит ответные удары по позициям боевиков на ливанской территории.

adv_12 m_ar_1

"Хизбалла" первоначально заявила, что по "военной позиции" в Штуле была выпущена противотанковая ракета. Однако в последующих сообщениях об обстреле военных уже ничего не говорилось.

Израильские СМИ передают, что ракета попала в один из домов.

adv_13 incontent_1

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: был еще один обстрел с применением противотанковой ракеты, на этот раз – по армейскому посту на ливанской границе. ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории Ливана.