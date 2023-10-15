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    В Израиле

    Из Ливана обстрелян израильский поселок Штула: есть убитый и раненые. ЦАХАЛ нанес ответный удар

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    Из Ливана обстрелян израильский поселок Штула, есть раненые. ЦАХАЛ нанес ответный удар

    Около 9:45 поселок Штула на севере Израиля был обстрелян с ливанской территории.

    По данным МАДА, один человек убит, трое получили ранения, двое средней тяжести, еще один ранен легко.

    ЦАХАЛ наносит ответные удары по позициям боевиков на ливанской территории.

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    "Хизбалла" первоначально заявила, что по "военной позиции" в Штуле была выпущена противотанковая ракета. Однако в последующих сообщениях об обстреле военных уже ничего не говорилось.

    Израильские СМИ передают, что ракета попала в один из домов.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: был еще один обстрел с применением противотанковой ракеты, на этот раз – по армейскому посту на ливанской границе. ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории Ливана.

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