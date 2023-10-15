14-й канал: лазерная система ПРО "Щит света" будет развернута на границах Израиля раньше намечавшегося срока

Вечером в субботу, 14 октября, в эфире 14-го телеканала было объявлено о планах по разворачиванию лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор") значительно раньше, чем первоначально было намечено.

При этом более точные временные рамки не указывались.

Напомним, что согласно пятилетнему плану развития ЦАХАЛа, развертывание первых лазерных систем на границе с сектором Газы планировалось в 2025 году, а на границе с Ливаном – в 2027 году.

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Введение в строй систем, предназначенных для борьбы с ракетами малого радиуса действия и с минометными снарядами, и имеющих низкую стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов), должно кардинально изменить ситуацию с ракетной угрозой Израилю.

В 2019 году министерство обороны Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну "Рафаэль", разработка системы воздушного базирования – концерну "Эльбит".

В марте 2022 года министерство представило новую лазерную систему "Щит света", а в апреле того же года опубликовало видео с испытаний системы, способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели – беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.

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В декабре 2022 года американский оборонный концерн Lockheed Martin присоединился к израильскому оборонному концерну "Рафаэль" в работе над проектом по разработке системы "Маген Ор".

В мае 2023 года концерн "Рафаэль" представил в Сингапуре морскую версию системы "Маген Ор".

Напомним, что 12 октября 2023 года армия США объявила о формировании первого подразделения, оснащенного лазерным оружием, возможно, первого в своем роде во всем мире. Подразделение расположено в Форт-Силл, штат Оклахома, состоит из четырех боевых машин пехоты Stryker, которые оснащены системой лазерного оружия мощностью 50 кВт. Об этом писало издание Popular Mechanic. Комбинация БМП Stryker и лазерного вооружения получила название DE M-SHORAD. Лазерное оружие, установленное на Stryker, способно поражать БПЛА, ракеты и снаряды в воздухе. DE M-SHORAD фокусирует интенсивный луч лазерного света на цели. Этот луч чрезвычайно горячий, почти как тонко сфокусированный огнемет. Лазер может сжечь крылья или роторы летающего дрона, в результате чего произойдет структурное разрушение беспилотника. Он также может уничтожить дрон, сжигая бортовую схему, ослепляя любые камеры, которые операторы используют для управления дроном, или, в случае дронов, в которых используются двигатели, работающие на топливе, вызывать возгорание топлива. Система оснащена бортовым генератором, который обеспечивает питание лазера, и оборудованием для обнаружения, отслеживания и наведения на цели. В результате получается автономная система ПВО, не требующая сопровождения машин поддержки, которая может развертываться и обеспечивать воздушную защиту других маневренных сил. В ходе испытаний в мае 2022 года DE M-SHORAD успешно сбивала ракеты и минометные снаряды. Хотя стоимость системы DE M-SHORAD высока, стоимость одного выстрела равна стоимости дизельного топлива для выработки необходимой электроэнергии для питания оружия. Это также означает, что пока у лазера есть топливо для питания генератора, он может продолжать стрелять.

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