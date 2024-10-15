ДТП на 443-й трассе около Бейт-Хорона, погиб мужчина

Утром 15 октября на 443-й трассе при движении из Бейт-Хорона в сторону Иерусалима столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 60 лет.

Пять человек получили травмы от легких до средней тяжести. Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Движение в указанном районе затруднено.