ДТП на 443-й трассе около Бейт-Хорона, погиб мужчина
время публикации: 15 октября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 08:05
Утром 15 октября на 443-й трассе при движении из Бейт-Хорона в сторону Иерусалима столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 60 лет.
Пять человек получили травмы от легких до средней тяжести. Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Движение в указанном районе затруднено.