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Израиль

ДТП на 443-й трассе около Бейт-Хорона, погиб мужчина

время публикации: 15 октября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 08:05
ДТП на 443-й трассе около Бейт-Хорона, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 15 октября на 443-й трассе при движении из Бейт-Хорона в сторону Иерусалима столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 60 лет.

Пять человек получили травмы от легких до средней тяжести. Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Движение в указанном районе затруднено.

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