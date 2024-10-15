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Израиль

Сирены в Хайфе и к югу от Хайфы, включая Кейсарию: перехвачены ракеты

время публикации: 15 октября 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 07:42
Сирены в Хайфе и к югу от Хайфы, включая Кейсарию
Chaim Goldberg/Flash90

В 7:25-7:28 15 октября сирены "Цева адом" были слышны в Хайфе и Крайот, а также к югу от Хайфы, включая Кейсарию, Йокнеам, Пардес-Хану, Зихрон-Яаков.

ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски из Ливана двух ракет по Хайфе и южнее, обе ракеты перехвачены.

Сведений о пострадавших не поступало.

В 7:29 тревога около границы Ливана, в районе Мисгав Ам.

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