Сирены в Хайфе и к югу от Хайфы, включая Кейсарию: перехвачены ракеты

В 7:25-7:28 15 октября сирены "Цева адом" были слышны в Хайфе и Крайот, а также к югу от Хайфы, включая Кейсарию, Йокнеам, Пардес-Хану, Зихрон-Яаков.

ЦАХАЛ заявляет, что были зафиксированы пуски из Ливана двух ракет по Хайфе и южнее, обе ракеты перехвачены.

Сведений о пострадавших не поступало.

В 7:29 тревога около границы Ливана, в районе Мисгав Ам.