Бен-Гвир рассказал об участии в работе узкого форума управления войной

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что уже два месяца принимает участие в заседаниях ограниченного форума управления войной.

В интервью радиостанции 103FM, глава "Оцма Иегудит" подтвердил публикации, появившиеся в последнее время по этому поводу. "Я не говорю об этом слишком много, но самое важное, что с тех пор как Ганц и Айзенкот покинули коалицию, есть серьезные изменения. Это не шантаж и не выкручивание рук. Я глава партии, которая получила немало мандатов на выборах, и полагаю, что премьер- министр должен относиться к нам как к партнерам", - сказал Бен-Гвир.

О самой работе форума он отказался говорить. "Я не пресс-секретарь. Могу только сказать, что сейчас у нас есть окно возможностей одержать победу. Я верю, что это возможно", - добавил глава министерства внутренней безопасности.

Позднее сайт "Сругим" процитировал слова анонимного "осведомленного источника", по словам которого такого форума просто не существует. Вместе с тем, он подтвердил, что Бен-Гвир принимает участие в совещаниях, когда там обсуждаются вопросы, к которым он имеет отношение.