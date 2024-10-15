"Кан": министры пришли к соглашению о деталях удара по Ирану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и другие министры пришли к договоренности о масштабах и предположительной дате удара по Ирану, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, соглашения были достигнуты в ходе совещания, которое состоялось в ночь на 15 октября.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уведомил президента США Джо Байден о намерении нанести удар по военным, а не ядерным или нефтяным объектам Ирана. Два источника издания подтвердили эту информацию отметив, что ответ Израиля будет "ограниченным" с целью избежания полномасштабной войны.

Один из источников отметил, что Израиль таким образом планирует свои ответные действия, чтобы они не были восприняты как попытка "политического вмешательства в выборы в США", и это, по его словам, свидетельствует о понимании Нетаниягу того, что масштабный израильский удар может изменить исход президентской гонки в Америке.

Позднее канцелярия премьер-министра прокомментировала эту публикацию так: "Израиль прислушивается к мнению США, однако примет решения на основе своих национальных интересов".