"Горная бригада" ЦАХАЛа действует на юге Ливана: разрушен комплекс "Радуана"

Силы 210-й территориальной дивизии "А-Башан", в частности 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" (Горной бригады), действуют на юге Ливана, к северу от горы Дов.

Бойцы альпинистских подразделений 9204 и 8130 батальонов "Горной бригады" за последние дни обнаружили и уничтожили наблюдательные посты "Радуана" (спецназа "Хизбаллы"), разрушили военную инфраструктуру.

В одном из комплексов, который был оставлен боевиками "Хизбаллы", была найдена солнечная батарея, обеспечивающая террористов электроэнергией, обнаружена современная наблюдательная аппаратура. Комплекс был разрушен.