Ракета взорвалась возле дома в Крайот: почему важно уходить в бомбоубежище

Ракета "Хизбаллы" из недавнего залпа по Хайфе и Крайот разорвалась во дворе жилого дома, в результате взрыва окна соседних домов вылетели, а сам дом, возле которого упала ракета, был поврежден осколками.

Фельдшер службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Галит Шмуэли-Паша, в дом которой попали осколки, рассказала, что при звуках тревоги она и другие жильцы сразу идут в бомбоубежище в доме. "Я вышла из своей квартиры на первом этаже и вместе с соседями спустилась в бомбоубежище, – рассказала она. – Через несколько секунд после того, как мы закрыли дверь "миклата", мы услышали сильный грохот и звук падения ракеты, сопровождаемый тряской. Несколько детей впали в состояние шока, я успокоила их".

По словам медика, выйдя из бомбоубежища, она поднялась в свою квартиру, которая серьезно пострадала от взрыва и проникновения осколков. "Не сомневаюсь, если бы я не прислушивалась к инструкциям и не ушла в бомбоубежище, все это закончилось бы совсем иначе", – признается она.