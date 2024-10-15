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Израиль

Ракета взорвалась возле дома в Крайот: почему важно уходить в бомбоубежище

время публикации: 15 октября 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 15:34
Ракета взорвалась возле дома в Крайот: почему важно уходить в бомбоубежище
Пресс-служба МАДА

Ракета "Хизбаллы" из недавнего залпа по Хайфе и Крайот разорвалась во дворе жилого дома, в результате взрыва окна соседних домов вылетели, а сам дом, возле которого упала ракета, был поврежден осколками.

Фельдшер службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Галит Шмуэли-Паша, в дом которой попали осколки, рассказала, что при звуках тревоги она и другие жильцы сразу идут в бомбоубежище в доме. "Я вышла из своей квартиры на первом этаже и вместе с соседями спустилась в бомбоубежище, – рассказала она. – Через несколько секунд после того, как мы закрыли дверь "миклата", мы услышали сильный грохот и звук падения ракеты, сопровождаемый тряской. Несколько детей впали в состояние шока, я успокоила их".

По словам медика, выйдя из бомбоубежища, она поднялась в свою квартиру, которая серьезно пострадала от взрыва и проникновения осколков. "Не сомневаюсь, если бы я не прислушивалась к инструкциям и не ушла в бомбоубежище, все это закончилось бы совсем иначе", – признается она.

Израиль
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