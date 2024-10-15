ЦАХАЛ: в Самарии уничтожены двое террористов, задержаны десятки подозреваемых

ЦАХАЛ сообщает, что 14 октября в Дженине и Кабатии бойцами спецназа "Дувдеван", разведбатальона "Харув" и пограничной полиции были ликвидированы двое террористов. При этом трое подозреваемых в терроре были задержаны.

В ночь на 15 октября силами ЦАХАЛа и МАГАВа были задержаны 20 подозреваемых в террористической деятельности. Операции проводились в Акабе (к югу от Тубаса), Байте, Урифе и других населенных пунктах. Конфисковано оружие, включая автоматические винтовки.