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Израиль

ЦАХАЛ: в Самарии уничтожены двое террористов, задержаны десятки подозреваемых

время публикации: 15 октября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 10:18
ЦАХАЛ: в Самарии уничтожены двое террористов, задержаны десятки подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 14 октября в Дженине и Кабатии бойцами спецназа "Дувдеван", разведбатальона "Харув" и пограничной полиции были ликвидированы двое террористов. При этом трое подозреваемых в терроре были задержаны.

В ночь на 15 октября силами ЦАХАЛа и МАГАВа были задержаны 20 подозреваемых в террористической деятельности. Операции проводились в Акабе (к югу от Тубаса), Байте, Урифе и других населенных пунктах. Конфисковано оружие, включая автоматические винтовки.

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