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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии

время публикации: 15 октября 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 06:11
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15.10.2024 действовали в Шхеме и около Шхема (в Байте, Балате аль-Баладе, Байт-Фурике, Бейт-Джане, Руджибе), около Тубаса (в Акабе), в Калькилии, около Бейт-Лехема (в Даэйшэ).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Минздрав ПА сообщает, что в больнице умер житель Дженина, который был тяжело ранен несколько месяцев назад в ходе столкновений с израильскими военными.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15.10.2024.

Израиль
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