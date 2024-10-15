Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15.10.2024 действовали в Шхеме и около Шхема (в Байте, Балате аль-Баладе, Байт-Фурике, Бейт-Джане, Руджибе), около Тубаса (в Акабе), в Калькилии, около Бейт-Лехема (в Даэйшэ).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Минздрав ПА сообщает, что в больнице умер житель Дженина, который был тяжело ранен несколько месяцев назад в ходе столкновений с израильскими военными.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15.10.2024.