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Израиль

Глава МИД Израиля приветствовал решение ЕС и Великобритании о введении новых санкций против Ирана

время публикации: 15 октября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 08:52
Глава МИД Израиля приветствовал решение ЕС и Великобритании о введении новых санкций против Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение Европейского союза и Великобритании о введении дополнительных санкций против Ирана.

"Приветствую решение Европейского союза и Великобритании ввести дополнительные санкции против Ирана, в том числе против авиакомпаний и лиц, участвующих в поставках баллистических ракет и БПЛА, которые угрожают Европе и Ближнему Востоку. Эти санкции посылают четкий сигнал о том, что международное сообщество не потерпит опасных действий Ирана, его поддержки терроризма и его дестабилизации нашего региона. Иранский режим и его приспешники продолжают представлять угрозу для свободного мира, и с помощью скоординированных и решительных действий мы можем остановить его агрессию и обеспечить безопасность в регионе", – сказано в заявлении Каца.

14 октября министры иностранных дел государств Евросоюза приняли решение о введении нового пакета санкций против Ирана. Он связан с поставками России вооружений и технологий, которые применяются в ходе военных действий против Украины. Среди тех, кто попал под санкции, – заместитель министра обороны Сейед Галандари, командование воздушно-космический войск Корпуса стражей Исламской революции и базы Хатам аль-Анбия, руководство компаний аэрокосмической отрасли. Санкции распространены и на иранских авиаперевозчиков Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, последняя из которых – национальная авиакомпания, совершающая полеты, в том числе, и в европейские города. Эти полеты будут прекращены.

Те, кто подпал под действия санкций, не смогут посещать государства Европейского союза, а их имущество и фонды в ЕС будут заморожены. Отметим, что официально санкции не связаны с ракетными обстрелами Израиля и оказанием помощи ливанской террористической группировке "Хизбалла".

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