ЕС утвердил новый пакет санкций против Ирана в связи с поставками оружия России

Министры иностранных дел государств Евросоюза приняли решение о введении нового пакета санкций против Ирана. Он связан с поставками России вооружений и технологий, которые применяются в ходе военных действий против Украины.

Среди тех, кто попал под санкции, – заместитель министра обороны Сейед Галандари, командование воздушно-космический войск Корпуса стражей Исламской революции и базы Хатам аль-Анбия, руководство компаний аэрокосмической отрасли.

Санкции распространены и на иранских авиаперевозчиков Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, последняя из которых – национальная авиакомпания, совершающая полеты, в том числе, и в европейские города. Эти полеты будут прекращены.

Те, кто подпал под действия санкций, не смогут посещать государства Европейского союза, а их имущество и фонды в ЕС будут заморожены. Отметим, что официально санкции не связаны с ракетными обстрелами Израиля и оказанием помощи ливанской террористической группировке "Хизбалла".