x
14 октября 2024
|
последняя новость: 16:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 16:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЕС утвердил новый пакет санкций против Ирана в связи с поставками оружия России

время публикации: 14 октября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 15:00
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Владимир Путин
Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министры иностранных дел государств Евросоюза приняли решение о введении нового пакета санкций против Ирана. Он связан с поставками России вооружений и технологий, которые применяются в ходе военных действий против Украины.

Среди тех, кто попал под санкции, – заместитель министра обороны Сейед Галандари, командование воздушно-космический войск Корпуса стражей Исламской революции и базы Хатам аль-Анбия, руководство компаний аэрокосмической отрасли.

Санкции распространены и на иранских авиаперевозчиков Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, последняя из которых – национальная авиакомпания, совершающая полеты, в том числе, и в европейские города. Эти полеты будут прекращены.

Те, кто подпал под действия санкций, не смогут посещать государства Европейского союза, а их имущество и фонды в ЕС будут заморожены. Отметим, что официально санкции не связаны с ракетными обстрелами Израиля и оказанием помощи ливанской террористической группировке "Хизбалла".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 октября 2024

ЕС введет санкции против лиц и организаций, связанных с поставками Ираном баллистических ракет в РФ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

Глава МИД Израиля поблагодарил страны G7 за осуждение Ирана за поставки ракет в Россию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2024

ЕС подтвердил передачу иранских ракет России. Украина требует от Ирана разъяснений