Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана

В ночь на 15 октября ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Бекаа, на востоке Ливана – в Шаате, около Баальбека, и в Аль-Айне на севере района.

Также сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Набатии, на юго-западе Ливана.

Поступали сообщения о перестрелке между израильскими военными и боевиками "Хизбаллы" в Айта аш-Шаабе, на юге Ливана.