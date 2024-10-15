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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана

время публикации: 15 октября 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 06:15
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 15 октября ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Бекаа, на востоке Ливана – в Шаате, около Баальбека, и в Аль-Айне на севере района.

Также сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Набатии, на юго-западе Ливана.

Поступали сообщения о перестрелке между израильскими военными и боевиками "Хизбаллы" в Айта аш-Шаабе, на юге Ливана.

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