ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщили о предотвращении двух терактов в Самарии

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ в совместном заявлении сообщили о предотвращении двух терактов в зоне ответственности бригады "Менаше" в Самарии.

В Дженине забаррикадировавшийся в здании боевик открыл прицельный огонь по "псевдоарабам" пограничной полиции, ответным огнем боевик был ликвидирован. При данным ШАБАК, боевик готовился в ближайшее время осуществить теракт.

Второй теракт был предотвращен благодаря наблюдательницам ЦАХАЛа из подразделения 636. Они заметили предполагаемого террориста, приблизившегося к заградительному сооружению в районе поселка Рейхан. Поднятые по тревоги бойцы резервистского батальона 7014 задержали вооруженного палестинского араба. При задержании у него были изъяты винтовка M16 и пистолет. Задержанный передан следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.