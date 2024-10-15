x
15 октября 2024
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2024
|
15 октября 2024
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщили о предотвращении двух терактов в Самарии

время публикации: 15 октября 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 22:53
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщили о предотвращении двух терактов в Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ в совместном заявлении сообщили о предотвращении двух терактов в зоне ответственности бригады "Менаше" в Самарии.

В Дженине забаррикадировавшийся в здании боевик открыл прицельный огонь по "псевдоарабам" пограничной полиции, ответным огнем боевик был ликвидирован. При данным ШАБАК, боевик готовился в ближайшее время осуществить теракт.

Второй теракт был предотвращен благодаря наблюдательницам ЦАХАЛа из подразделения 636. Они заметили предполагаемого террориста, приблизившегося к заградительному сооружению в районе поселка Рейхан. Поднятые по тревоги бойцы резервистского батальона 7014 задержали вооруженного палестинского араба. При задержании у него были изъяты винтовка M16 и пистолет. Задержанный передан следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

375-й день войны: ЦАХАЛ атакует цели в Газе и Ливане. Хронология