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Израиль

Полиция: террорист на 4-й трассе был застрелен добровольцем МАДА

время публикации: 15 октября 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 13:00

Полиция сообщает, что террорист, обстрелявший автомобили на 4-й трассе около Явне, был застрелен добровольцем службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА), одним из первых прибывшим на место происшествия.

Доброволец МАДА, застреливший террориста, рассказывает: "Я ехал и заметил на дороге человека с оружием. Сначала я подумал, что это полицейский. Но потом в меня было произведено несколько выстрелов. Я пригнулся, выскочил из машины, вытащил пистолет и застрелил его. Считаю, что выполнил свой гражданский долг".

В результате теракт один человек, мужчина около 30 лет, убит. Несколько получили ранения от легких до средней тяжести.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Теракт на 4-й трассе около Явне: один погибший, четверо раненых, террорист убит