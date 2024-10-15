Полиция: террорист на 4-й трассе был застрелен добровольцем МАДА

Полиция сообщает, что террорист, обстрелявший автомобили на 4-й трассе около Явне, был застрелен добровольцем службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА), одним из первых прибывшим на место происшествия.

Доброволец МАДА, застреливший террориста, рассказывает: "Я ехал и заметил на дороге человека с оружием. Сначала я подумал, что это полицейский. Но потом в меня было произведено несколько выстрелов. Я пригнулся, выскочил из машины, вытащил пистолет и застрелил его. Считаю, что выполнил свой гражданский долг".

В результате теракт один человек, мужчина около 30 лет, убит. Несколько получили ранения от легких до средней тяжести.