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Израиль

Подано обвинение против учительницы из Кирьят-Арбы: сексуализированное насилие в отношении ученицы

время публикации: 15 октября 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 12:37
Подано обвинение против учительницы из Кирьят-Арбы: сексуализированное насилие в отношении ученицы
Flash90

Во вторник, 15 октября, в Окружной суд Иерусалима было подано обвинительное заключение против 33-летней Малки Озери – жительницы Кирьят-Арбы, задержанной по подозрению в совершении преступлений сексуального характера против своей ученицы.

Разрешено к публикации имя обвиняемой. Однако запрещена публикация каких-либо сведений, по которым можно было бы идентифицировать потерпевшую.

В сентябре сообщалось, что полиция расследует подозрения о совершении преступлений сексуального характера преподавательницей учебного заведения Кирьят-Арбы в отношении несовершеннолетней ученицы. Сотрудники полиции начали расследование после получения заявления о том, что преподавательница учебного заведения в течение последних месяцев совершает сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетней.

Израиль
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Учительница из Кирьят-Арбы подозревается в сексуализированном насилии в отношении ученицы