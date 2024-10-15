Подано обвинение против учительницы из Кирьят-Арбы: сексуализированное насилие в отношении ученицы

Во вторник, 15 октября, в Окружной суд Иерусалима было подано обвинительное заключение против 33-летней Малки Озери – жительницы Кирьят-Арбы, задержанной по подозрению в совершении преступлений сексуального характера против своей ученицы.

Разрешено к публикации имя обвиняемой. Однако запрещена публикация каких-либо сведений, по которым можно было бы идентифицировать потерпевшую.

В сентябре сообщалось, что полиция расследует подозрения о совершении преступлений сексуального характера преподавательницей учебного заведения Кирьят-Арбы в отношении несовершеннолетней ученицы. Сотрудники полиции начали расследование после получения заявления о том, что преподавательница учебного заведения в течение последних месяцев совершает сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетней.