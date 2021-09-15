Израиль и ЕС заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации

Израиль и Евросоюз заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации граждан. Договор позволит вакцинированным израильтянам получить доступ к европейскому эквиваленту "зеленого стандарта", который дает возможность посещать музеи, рестораны и другие общественные места в соответствии с ограничениями в каждой отдельно взятой стране.

Над договором работали министерство здравоохрания, МИД и другие ведомства.

В рамках договора создана общая технологическая платформа, которая позволит упростить обмен информацией. Детали договора и технические подробности будут доработаны в начале октября.

Помимо стран ЕС, договор позволит израильтянам получать доступ к "зеленому стандарту" и в других странах, которые будут подключены к платформе. В настоящий момент речь идет о Турции, Марокко и еще ряде стран.

Минздрав отмечает, что соглашение не лишает Израиль и другие стороны договора возможности выдвигать к приезжающим другие требования (тесты на коронавирус, карантины и тд).