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NEWSru.co.il :: В Израиле15 сентября 2021 г., 14:54

Израиль и ЕС заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации

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Израиль и ЕС заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации

Израиль и Евросоюз заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации граждан. Договор позволит вакцинированным израильтянам получить доступ к европейскому эквиваленту "зеленого стандарта", который дает возможность посещать музеи, рестораны и другие общественные места в соответствии с ограничениями в каждой отдельно взятой стране.

Над договором работали министерство здравоохрания, МИД и другие ведомства.

В рамках договора создана общая технологическая платформа, которая позволит упростить обмен информацией. Детали договора и технические подробности будут доработаны в начале октября.


Помимо стран ЕС, договор позволит израильтянам получать доступ к "зеленому стандарту" и в других странах, которые будут подключены к платформе. В настоящий момент речь идет о Турции, Марокко и еще ряде стран.

Минздрав отмечает, что соглашение не лишает Израиль и другие стороны договора возможности выдвигать к приезжающим другие требования (тесты на коронавирус, карантины и тд).

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Минздрав ведет переговоры с США и странами ЕС об обмене информацией о вакцинации граждан
 

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