Подозрение на теракт в Яффо: ранен мужчина

В среду, 15 сентября, в Яффо, на улице А-Лимон, было совершено нападение с применением холодного оружия на местного жителя, еврея.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что 40-летний мужчина получил ранение средней тяжести. Он доставлен в больницу.

Нападавший задержан сотрудниками полиции.

Поскольку задержанный является жителем Палестинской автономии, проверяется версия теракта. Вместе с тем в полиции подчеркивают, что прорабатываются все версии случившегося.

Крупные силы полиции находятся в Яффо, ведется розыск возможных сообщников нападавшего.