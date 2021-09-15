Подозрение на теракт в Яффо: ранен мужчина
В среду, 15 сентября, в Яффо, на улице А-Лимон, было совершено нападение с применением холодного оружия на местного жителя, еврея.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что 40-летний мужчина получил ранение средней тяжести. Он доставлен в больницу.
Нападавший задержан сотрудниками полиции.
Поскольку задержанный является жителем Палестинской автономии, проверяется версия теракта. Вместе с тем в полиции подчеркивают, что прорабатываются все версии случившегося.
Крупные силы полиции находятся в Яффо, ведется розыск возможных сообщников нападавшего.
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