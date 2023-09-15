Лидеры ведущих партий перед Рош а-Шана. Итоги политического года

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Перед наступлением нового еврейского года по традиции израильтяне желают друг другу: "Пусть уходит год и проклятия, которые он принес, пусть начнется год и благословения, которые он принесет". В этом году в политической системе такие пожелания звучат особенно часто и особенно истово. Причем не только в коалиции.

Уходящий еврейский год не пошел на пользу главе "Еш Атид" Яиру Лапиду. Он начинал этот год в роли главы переходного правительства и кандидата в премьер-министры на выборах. Год спустя он глава второй по величине партии в действующем Кнессета и формальный лидер оппозиции, однако мало кто сегодня рассматривает его в качестве реального кандидата на пост главы правительства. Во всех опросах "Еш Атид" прочно занимает третье место, отставая от "Махане Мамлахти" и "Ликуда". В вопросе соответствия должности премьер-министра Лапид уступает и Нетаниягу, и Ганцу.

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В уходящем году глава оппозиции совершил немало тактических ошибок, которые в итоге переросли в стратегический дефицит доверия со стороны избирателей лагеря "только не Биби". Многие из них не могут простить Лапиду политической неумелости, проявившейся перед выборами в том, что он не сумел навязать объединение списков "Авода" и МЕРЕЦ и не смог предотвратить развал Объединенного арабского списка. Оба эти процесса предопределили поражение левоцентристского лагеря на выборах, после того, как МЕРЕЦ и БАЛАД не преодолели электоральный барьер. Другие припоминают Лапиду его запоздалое присоединение к акциям протеста против юридической реформы. Такое злопамятство в целом несправедливо, так как глава "Еш Атид" стал призывать людей на мосты еще до того, как нынешнее правительство было сформировано, и тем не менее, его не было на первой субботней демонстрации на Каплан, и этого не забыли.

Главным образом избиратели оппозиционных партий, судя по всему, к настоящему моменту не верят, что Яир Лапид в состоянии выполнить главную задачу, которая стоит перед лидерами блока "не Нетаниягу": привлечь на свою сторону умеренных правых. Вытащить из стены коалиции камень. Много не надо. Разрыв между блоками столь незначителен, что переход одного-двух мандатов может стать решающим. К несчастью для Лапида, избиратели убеждены, что он не может принести их лагерю эти мандаты. За девять месяцев работы правительства, а значит за девять месяцев протестов, справедливо или нет, но в сознании израильтян глава "Еш Атид" из радикального, не готового к компромиссам политика, превратился в "заложника" лидеров протеста на Каплан. Неслучайно его заявления и реакции во многом совпадают с тем, что озвучивают лидеры "Коах Каплан". В этой ситуации Лапиду крайне трудно расширить свой электорат, а тем более трудно привести умеренно правых избирателей. Яркой иллюстрацией этой позиции Яира Лапида, стала его реакция на последние предложения по компромиссу вокруг реформы. В "Еш Атид", по сути, отклонили любую возможность переговоров, мотивировав это базисным недоверием к Нетаниягу. Недоверие и неготовность дать даже шанс переговорам – не одно и то же.

Бени Ганц проделал обратный путь. После неудачи на выборах он занял "государственную" позицию, которая, по крайней мере на данный момент, приносит свои плоды. Популярность переменчива и слишком много политических лидеров столкнулись с ситуацией, когда их популярность таяла как мираж. Сейчас Ганц в большинстве опросов не намного, но опережает Нетаниягу и по личному, и по партийному рейтингу. В "Махане Мамлахти" снова и снова подчеркивают готовность к переговорам по компромиссу, обвиняя "Ликуд" в неготовности к беседам. "Зачем говорить "нет", если можно сказать "да", а результат будет тем же", – говорил в свое время Ариэль Шарон. Ганц вполне успешно следует этой тактике. "Если "Ликуд" и Нетаниягу проявят готовность к переговорам и к достижению соглашения, Бени Ганц и "Махане Мамлахти" не упустят возможности договориться", – заявил глава фракции Зеэв Элькин.

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Тактика "Махане Мамлахти" интересна и поучительна. Они, равно как и "Ликуд", не захотят вести официальные переговоры, приходить к публичному соглашению, неизбежно связанному с компромиссом, и дарить "Ликуду" кадры рукопожатия с Нетаниягу или Левином. С другой стороны, в отличие от Яира Лапида или Авигдора Либермана, Бени Ганц не может просто отмахнуться от предложения о переговорах, тем более, когда эти переговоры педалируются президентом Ицхаком Герцогом. Поэтому "государственники" элегантно переложили ответственность за отсутствие прямых переговоров на "Ликуд", и в то же время бывший министр юстиции Гидеон Саар пообещал в эфире "Кан РЭКА", что его партия поддержит предложение по замораживанию реформы, предложение, которое, судя по публикациям, Нетаниягу сделает в ближайшие дни. И тогда главная оппозиционная партия сможет отпраздновать победу, ведь в конечном счете именно этого – замораживания реформы – она добивалась с самого начала протестов. При этом "государственники" не дискредитируют себя договоренностями и легитимацией, которую они предоставят коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вряд ли будет вспоминать этот год добрым словом. Очень многие комментаторы, в том числе те, кто никогда не относился к лагерю "только не Биби", сходятся во мнении, что премьер-министр изменился и утратил хватку, которая характеризовала его ранее. История с американскими бронемашинами, разрешение на передачу которых Палестинской автономии дал, как утверждают в окружении Нетаниягу, Бени Ганц, как будто специально пришла в мир для того, чтобы показать, насколько изменилось лицо Нетаниягу по сравнению с предыдущими каденциями. Как говорят его приближенные, он не был поставлен в известность. И так выглядит весь последний год, иными словами, весь период работы шестого правительства Биньямина Нетаниягу.

Сейчас премьер-министр, окончательно убедившись, что переговоры с оппозицией беспредметны, пытается договориться с коалицией, в частности с Яривом Левином. Далеко не очевидно, с кем Нетаниягу легче было бы договариваться: с Ганцем или с Левином. Похоже, сейчас формируется deal внутри коалиции, в рамках которого будет определен состав или способ формирования комиссии по назначению судей. Это уже не то замораживание, о котором шла речь выше. Одностороннее изменение состава комиссии по назначению судей возможно примирит Ярива Левина с компромиссом, но лишит Нетаниягу шансов договориться с оппозицией. Между этими полюсами и мечется премьер-министр, пытаясь задобрить одних и не потерять поддержку других. Едва ли такой маневр возможен.

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Остальные политические игроки встретят новый еврейский год примерно в том же положении, в котором они провели предыдущий. Партия "Наш дом Израиль", например, отвергает саму идею переговоров с коалицией. Более того, депутат от этой партии Юлия Малиновская заявила на этой неделе в эфире "Кан РЭКА", что ее первой инициативой после формирования коалиции с участием НДИ будет создание государственной следственной комиссии по расследованию "дела о реформе". Левина и Ротмана еще не назвали государственными преступниками, но следствие против них уже готовится. НДИ прочно занимает позицию на самом краю шкалы радикальности борьбы с правительством. Очень может быть, что такая тактика избрана Авигдором Либерманом, чтобы в случае (маловероятном на данный момент) присоединения кого-то из партий оппозиции к правительству иметь возможность сказать: "Мы вам говорили". Борьба за голоса внутри оппозиции идет не менее жесткая, чем борьба с коалицией.

Этот еврейский год увенчался во многих отношениях беспрецедентным заседанием Верховного суда, в ходе которого полная коллегия рассматривала апелляцию против закона о принципе неприемлемости (принципа разумности). Более 13 часов продолжалось заседание, вобравшее в себя все аспекты борьбы вокруг места юридической системы в жизни общества. Решение вынесено не было, однако, если судить по репликам и замечаниям большинства судей, высказывавшихся в ходе заседания, трудно представить, что вердикт оставит закон в силе в его нынешнем виде. Это не обязательно означает, что закон будет полностью отменен. Но это означает, что суд, скорее всего, впервые вмешается в текст Основного закона. До вынесения вердикта есть время. Судя по всему, он будет озвучен в январе 2024 года, через три месяца после того, как глава Верховного суда Эстер Хайют уйдет на пенсию. Вердикт по этому делу станет ее "последим словом" в зале суда. Несмотря на то, что рассмотрение уже состоялось, политики могут попытаться остановить процесс объявления вердикта. Для этого им нужно "всего-навсего" представить суду альтернативный вариант закона, приемлемый для тех, кто подал иск. Шанс на такое развитие событий невысок.

А пока Биньямин Нетаниягу готовит себе подарок на Рош а-Шана в виде долгожданной поездки в Америку и встречи с президентом США Джо Байденом. Эта встреча состоится (судя по всему, хотя возможны изменения) не в Белом доме, а в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако сейчас факт встречи важнее для Нетаниягу, чем место ее проведения. Прорыв на переговорах с Саудовской Аравией – это задача номер один, которую ставит перед собой глава правительства на ближайшие месяцы. Этого прорыва нельзя добиться без прямого участия президента США.

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