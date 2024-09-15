Около развязки Бялик взорвался автомобиль, ранен мужчина
время публикации: 15 сентября 2024 г., 08:58 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:11
Утром 15 сентября на 22-м шоссе около развязки Бялик взорвался автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.
На месте происшествия возникла автомобильная пробка.
Полиция заявляет: речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что ранения средней степени тяжести получил мужчина примерно 35 лет.