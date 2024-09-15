Утром 15 сентября на 22-м шоссе около развязки Бялик взорвался автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

На месте происшествия возникла автомобильная пробка.

Полиция заявляет: речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что ранения средней степени тяжести получил мужчина примерно 35 лет.