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Израиль

Около развязки Бялик взорвался автомобиль, ранен мужчина

время публикации: 15 сентября 2024 г., 08:58 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:11
Около развязки Бялик взорвался автомобиль, ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 15 сентября на 22-м шоссе около развязки Бялик взорвался автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

На месте происшествия возникла автомобильная пробка.

Полиция заявляет: речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что ранения средней степени тяжести получил мужчина примерно 35 лет.

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