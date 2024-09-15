Уточнение МАДА: во время сирен в центре Израиля были травмированы девять человек

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уточняет: рано утром 15 сентября во время сирен в центре Израиля по пути в бомбоубежища были легко травмированы девять человек (ранее сообщалось о пяти пострадавших). Отмечается, что среди пострадавших и мужчины, и женщины.

Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, "Бейлинсон" в Петах-Тикве, "Каплан" в Реховоте, "Меир" в Кфар-Сабе.

В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

ЦАХАЛ сообщает: утром 15 сентября 2024 года центр Израиля был обстрелян из Йемена, ракета упала на открытой местности.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что по Израилю из Йемена была запущена ракета "земля-земля".

Звуки взрывов, которые слышали в некоторых районах центра Израиля, были связаны с запусками ракет-перехватчиков, заявляют военные.