Сиделка из Димоны задержана по подозрению в краже сотен тысяч шекелей у старика с деменцией

Полиция задержала 38-летнюю жительницу Димоны, в течение нескольких лет работавшей сиделкой у пожилого человека, страдающего деменцией. Женщина подозревается в краже крупной суммы денег, которые ее подопечный накопил, откладывая пенсию и пособие по инвалидности.

Пресс-служба полиции сообщает, что подопечный сиделки умер несколько месяцев назад, его родные, не обнаружив денег, обратились в полицию.

В ходе обыска в доме подозреваемой полиция обнаружила и изъяла 200 тысяч шекелей наличными.