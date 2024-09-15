x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сиделка из Димоны задержана по подозрению в краже сотен тысяч шекелей у старика с деменцией

время публикации: 15 сентября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 19:12
В Димоне задержана сиделка по подозрению в краже сотен тысяч шекелей у старика с деменцией
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 38-летнюю жительницу Димоны, в течение нескольких лет работавшей сиделкой у пожилого человека, страдающего деменцией. Женщина подозревается в краже крупной суммы денег, которые ее подопечный накопил, откладывая пенсию и пособие по инвалидности.

Пресс-служба полиции сообщает, что подопечный сиделки умер несколько месяцев назад, его родные, не обнаружив денег, обратились в полицию.

В ходе обыска в доме подозреваемой полиция обнаружила и изъяла 200 тысяч шекелей наличными.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 сентября 2024

Анализ 1,6 миллиона клеток мозга выявил ранние изменения при болезни Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 августа 2024

Советы адвоката о получении денег по "Битуах сиуди" больничных касс
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 июня 2024

Употребление готовой пиццы на ужин повышает риск развития деменции у людей старше 50 лет