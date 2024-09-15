Глава МИД Израиля поблагодарил страны G7 за осуждение Ирана за поставки ракет в Россию

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил коллег из стран "Большой семерки", которые осудивших Иран за поставки баллистических ракет в Россию.

В заявлении, опубликованном в официальном блоге соцсети Х, Исраэль Кац отмечает, что иранские баллистические ракеты угрожают теперь угрожают не только Украине, но и Европе.

"Министры иностранных дел G7 теперь говорят то, о чем я предупреждал раньше: Иран величайший враг не только Израиля, не только Ближнего востока, но и Европы и всего мира в целом", – написал глава израильского МИДа.

Исраэль Кац призвал Канаду, Японию и Италию последовать примеру США, и ввести дополнительные санкции против Ирана.

В субботу, 14 сентября, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам, распространили заявление, в котором говорится, что Тегеран продолжает поставлять оружие Москве, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить этот делать. "Мы по-прежнему твердо намерены призвать Иран к ответу за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность", – говорится в заявлении.