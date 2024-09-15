Два ДТП на севере Израиля: один погибший, один в критическом состоянии

В ночь на 15 сентября в Кирьят-Моцкине около перекрестка Моцарт столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погиб мотоциклист, мужчина примерно 40 лет.

Примерно в то же время около Маджд аль-Крума столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии крайне тяжелые травмы получил юноша 19 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии. Его состояние оценивается медиками как критическое, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".