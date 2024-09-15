Полиция сообщила о задержании 15 демонстрантов в Тель-Авиве
время публикации: 15 сентября 2024 г., 00:46 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 01:00
В полиции сообщили о задержании 15 человек, спустившихся на шоссе Аялон после окончания митинга в поддержку семей похищенных. В правоохранительных органах отмечают, участники перекрытия 20-го шоссе нарушили договоренности, которые были достигнуты с организаторами митинга.
Восемь человек были задержаны за перекрытие проезжей части Аялона и семеро – за хранение легковоспламеняющихся материалов.
Ранее полиция Иерусалима задержала участницу митинга, которой семь дней назад суд запретил участие в неразрешенных акциях протеста.