Полиция сообщила о задержании 15 демонстрантов в Тель-Авиве

В полиции сообщили о задержании 15 человек, спустившихся на шоссе Аялон после окончания митинга в поддержку семей похищенных. В правоохранительных органах отмечают, участники перекрытия 20-го шоссе нарушили договоренности, которые были достигнуты с организаторами митинга.

Восемь человек были задержаны за перекрытие проезжей части Аялона и семеро – за хранение легковоспламеняющихся материалов.

Ранее полиция Иерусалима задержала участницу митинга, которой семь дней назад суд запретил участие в неразрешенных акциях протеста.