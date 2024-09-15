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Израиль

Полиция сообщила о задержании 15 демонстрантов в Тель-Авиве

время публикации: 15 сентября 2024 г., 00:46 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 01:00
Полиция сообщила о задержании 15 демонстрантов в Тель-Авиве
Erik Marmor/Flash90

В полиции сообщили о задержании 15 человек, спустившихся на шоссе Аялон после окончания митинга в поддержку семей похищенных. В правоохранительных органах отмечают, участники перекрытия 20-го шоссе нарушили договоренности, которые были достигнуты с организаторами митинга.

Восемь человек были задержаны за перекрытие проезжей части Аялона и семеро – за хранение легковоспламеняющихся материалов.

Ранее полиция Иерусалима задержала участницу митинга, которой семь дней назад суд запретил участие в неразрешенных акциях протеста.

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