ДТП на 5-й трассе, мужчина в тяжелом состоянии

Днем 15 сентября на 5-й трассе между перекрестком Гитай и развязкой Шаар Шомрон произошла авария, в результате которой крайне тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотороллере.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Судя по имеющимся данным, водитель не справился с управлением мотороллером.