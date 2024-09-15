ДТП на 5-й трассе, мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 15 сентября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 15:57
Днем 15 сентября на 5-й трассе между перекрестком Гитай и развязкой Шаар Шомрон произошла авария, в результате которой крайне тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотороллере.
Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Судя по имеющимся данным, водитель не справился с управлением мотороллером.
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