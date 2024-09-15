Мандельблит отозвал просьбу запретить дальнейшую публикацию записей его разговоров с Навэ

В воскресенье, 15 сентября, Авихай Мандельблит отозвал свою судебную просьбу запретить дальнейшую публикацию записей его разговоров с Эфи Навэ. Решение об отзыве было принято после того, как окружной суд подверг Мандельблита острой критике.

Ранее сообщалось, что бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит подал в суд иск против публикации записей его переговоров с бывшим главой адвокатской коллегии Эфи Навэ, свидетельствующих о многочисленных фактах коррупции. Эти материалы публиковал журналист Амит Сегаль.

Мандельблит обратился в окружной суд Тель-Авива с иском против журналиста Амита Сегаля с требованием запретить публикацию. Он утверждал, что Амит Сегаль слишком поздно предупредил его о публикации записей разговоров с Навэ – всего за четыре часа до эфира, и предотвратить этот эфир через суд Мандельблит не успел.

Напомним, речь идет о переговорах между Авихаем Мандельблитом и Эфи Навэ, свидетельствующих о сговоре по продвижению интересов Мандельблита в комиссии по назначению юридического советника, внедрении в состав комиссии доверенного Навэ человека, который сообщал своему патрону и Мандельблиту секретную инсайдерскую информацию с заседаний и отстаивал интересы Мандельблита перед другими членами комиссии. Навэ и Мандельблит также обсуждают способы давления на судей БАГАЦа и другие темы.