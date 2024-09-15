ЦАХАЛ: ночью были атакованы цели на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 15 сентября израильские ВВС атаковали цель в районе ферм Шебаа, на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа ночью обстреливала цели в Ливане.

Подтверждается, что около 8:20 были зафиксированы пуски примерно 40 ракет из Ливана. Часть из них была перехвачена. Другие упали на открытой местности. Сведений о пострадавших нет. Возникли пожары, ведется их тушение.

ЦАХАЛ заявляет, что тревога в 07:51 в районе Верхней Галилеи была ложной.

В то же время подтверждается падение дрона-камикадзе в Метуле. Разрушений нет. Жертв нет.