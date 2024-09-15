x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ночью были атакованы цели на юге Ливана

время публикации: 15 сентября 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:08
ЦАХАЛ: ночью были атакованы цели на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 15 сентября израильские ВВС атаковали цель в районе ферм Шебаа, на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа ночью обстреливала цели в Ливане.

Подтверждается, что около 8:20 были зафиксированы пуски примерно 40 ракет из Ливана. Часть из них была перехвачена. Другие упали на открытой местности. Сведений о пострадавших нет. Возникли пожары, ведется их тушение.

ЦАХАЛ заявляет, что тревога в 07:51 в районе Верхней Галилеи была ложной.

В то же время подтверждается падение дрона-камикадзе в Метуле. Разрушений нет. Жертв нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook