ЦАХАЛ: центр Израиля был обстрелян с востока, ракета упала на открытой местности

В 6:32-6:36 сирена "Цева адом" прозвучала во многих городах в центре Израиля. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

ЦАХАЛ сообщает: утром 15 сентября 2024 года центр Израиля был обстрелян с востока, ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что по Израилю из Йемена была запущена ракета "земля-земля".

Звуки взрывов, которые слышали в некоторых районах центра Израиля, были связаны с запусками ракет-перехватчиков, заявляют военные.

Другие подробности пока не приводятся.

Поступают сведения о незначительном ущербе в результате падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: во время сирен в центре Израиля по пути в бомбоубежища были легко травмированы пять человек. Отмечается, что среди пострадавших и мужчины, и женщины.

Командование ЦАХАЛа уведомляет: нет никаких изменений в распоряжениях Управления тылом в связи с попыткой обстрела центра Израиля.

Информация уточняется.

Напомним, что в ночь на 19 июля 2024 года с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами, был нанесен удар по Тель-Авиву. Тогда погиб израильтянин Евгений Фердер.

Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из Газы была зафиксирована 29 августа 2024 года.