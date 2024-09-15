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Израиль

Минобороны сообщило, что 16 сентября произведет подрыв мин на Голанских высотах

время публикации: 15 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 19:37
Минобороны сообщило, что 16 сентября проведет подрыв мин на Голанских высотах
Michael Giladi/Flash90

Управление по разминированию территорий при министерстве обороны Израиля уведомило, что в понедельник, 16 сентября, в районе кибуца Эйн-Зиван (рядом с горой Авиталь в северной части Голанских высот) будет осуществлен контролируемый подрыв мин.

Минобороны предупреждают, что в ходе проведения операции будут слышны взрывы.

Израиль
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