Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15 сентября: операции в Дженине и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 сентября действовали в Дженине, около Рамаллы (в Будрусе, Аруре, Карауат Бани Зайде, Умм-Сафе, Бильине), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре), около Хеврона (в Дуре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 сентября.