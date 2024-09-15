Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, до северного Негева.

В Иерусалиме – 21-27 градусов, в Тель-Авиве – 27-30, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 24-31, в Мицпе-Рамоне – 21-30, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-30, в Ариэле – 21-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-32, на Голанских высотах – 22-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 130-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-среду температура существенно не изменится. В понедельник ожидаются дожди. Во вторник-среду – переменная облачность.